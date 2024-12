Te weinig gruttokuikens zijn volwassen geworden in 2024

Door het natte voorjaar kon bovendien het vee pas veel later naar buiten, waardoor er minder (voor)beweide percelen waren die een trekpleister voor weidevogelkuikens kunnen zijn. Tot slot zorgde het natte weer ervoor dat kuikens sneller afkoelden in het natte gras en er minder insecten waren. Kuikens hadden het daardoor extra zwaar dit jaar. Veel tellers gaven aan dat er dit jaar minder kuikens per broedpaar werden waargenomen dan in voorgaande jaren.

Ook speelde predatie dit jaar een grote rol in veel weidevogelgebieden. Met name in de noordelijke provincies zorgde de piek van veldmuizen vorig jaar voor grote aantallen steenmarters, hermelijnen, buizerds, bruine kiekendieven, etc. Maar vlak voor de start van het weidevogelbroedseizoen van 2024 waren er bijna geen muizen meer te vinden. De vele aanwezige roofdieren moesten daarom op zoek naar alternatief voedsel. Eieren en kuikens van weidevogels zijn daar op grote schaal het slachtoffer van geworden. Dit speelde met name in het noorden van het land. Niet verwonderlijk dat het broedsucces van de grutto in met name Fryslân en Groningen erg slecht was.