Deze planten zijn in de war: te vroeg in bloei! | Fotoserie

Het is niet zo gek om de bloeiwijzen van de hazelaar al in deze tijd van het jaar te zien. Normaal gesproken begint de Hazelaar al in januari/februari te bloeien, maar ze zijn eigenlijk wel een beetje vroeg. Deze katjes zijn al vroeg in januari gespot door fotograaf Ans Bissels.

In januari staat de natuur niet stil. Vroegbloeiers en winterbloeiers staan er prachtig bij. Alleen kwamen er ook een paar soorten als verrassing tevoorschijn op onze fotopagina! Deze planten zijn er erg vroeg bij... Hoe komt dit? En is dit eigenlijk wel zo erg? We hebben een aantal (te) vroege bloeiers op een rijtje gezet.

Toverhazelaar © Fotograaf: ansbissels

Deze soort van de hazelaar is gespot door fotograaf Ans Bissels. De toverhazelaar (Hamamelis) is een struik of klein boompje wat zeer vroeg bloeit in de winter. Hij valt op door zijn gele of oranje/rode bloemen, die verschijnen op het kale hout. Sommige cultivars verpreiden een heerlijke geur tijdens de bloei, die vaak vanaf enkele meters afstand al te ruiken is. Een ander mooi kenmerk is de spectaculaire herfstverkleuring van sommige cultivars. Net als bij de gewone hazelaar is het ook redelijk normaal om deze in de winter te spotten.

Komkommerkruid (bernagie) © Fotograaf: janjoost

Een opvallende verschijning is de bernagie. In de volksmond wordt deze ook wel 'komkommerkruid' genoemd. De bloem is te herkennen aan zijn felblauwe, ruwharige bloemen. De Romeinse Plinius schreef over deze plant: 'ego borago gaudia semper ago' ('ik, borago, breng altijd blijdschap'). De bloeitijd valt vanaf mei of juni tot de herfst. Deze foto is gemaakt door Jan Joost in Rotterdam op zijn balkon, 3 1/2 hoog! Achter, op het zuidwesten ... dat dan weer wel. Deze bloem heeft -10°C overleefd, in de knop.

Gaspeldoorn © Fotograaf: ansbissels

De gaspeldoorn is een struik uit de vlinderbloemenfamilie. De fotograaf van deze foto, Ans Bissels, schreef bij de foto dat in de middeleeuwen de doorns van o.a. deze plant gebruikt werden als speld voor het sluiten van kleding. Het Middelnederlandse 'gaspe' betekent dan ook 'haak' of 'gesp'. De plant bloeit van ca. april tot en met mei.

Wintermadeliefje © Fotograaf: Gerhard Monkhorst

Hier zie je een foto van een madeliefje in de winterzon bij de Korendijkse Slikken, geschoten door Gerhard Monkhorst. Normaal gesproken bloeit deze van april tot juni. Madeliefjes zijn weerbarstig: hier zie je een foto van een bloeiend madeliefje met rijp erop. Ze kunnen veel aan.

Bosanemoon © Fotograaf: ac. Clewits

De bosanemoon (Anemone Nemorasa) bloeit van maart tot en met mei. De plant behoort tot de ranonkelfamilie. De bosanemoon groeit meestal in grote groepen. Dit anemoontje stond echter helemaal alleen, en veel te vroeg! Foto van ac. Clewits.

Vroege magnolia © Fotograaf: Gerhard Monkhorst

Deze gewone magnolia (Saucer magnolia) zit al dik in knop in januari. De boom of struik heeft in bloei een overvloed aan geurige, wit en roze bloemen en bloeit in het vroege tot midden van de lente. Hoewel ze zeer winterhard zijn, zijn de bloemen, net als die van de meest vroegbloeiende magnolia’s, vatbaar voor late nachtvorst. Daarom is deze verschijning in januari zeer opmerkelijk. Foto van Gerhard Monkhorst.

Vroege krokussen © Fotograaf: ac. Clewits

Ook de krokussen zijn er vroeg bij dit jaar. Deze paarse krokussen, normaal pas bloeiend in februari, is ook in midden januari al gespot. De sierplant is in Nederland vrij zeldzaam, maar plaatselijk komt ze massaal voor in Friesland en Groningen. Deze krokusjes zijn dan ook in Winschoten gespot door fotograaf ac. Clewits.

Oorzaak

Het vroeg bloeien van vaste planten in bossen komt vaak omdat de takken van bomen en struiken in het voorjaar nog kaal zijn en zonlicht doorlaten. Nu zien we ook planten die buiten het bos staan erg vroeg in bloei schieten. De meest voornamelijke reden hiervoor is de opwarming van de aarde, wat ervoor zorgt dat het groeiseizoen wordt verlengd. Hogere temperaturen veroorzaken een vervroeging van het bloeiseizoen en een toename van het aantal pollen, waardoor ook het aantal allergiedagen toeneemt. Het kan dus best wel zijn dat je alweer last hebt van een kriebelende neus...

Heb je zelf een mooie foto gemaakt? Stuur die dan op naar de Fotopagina! Lees voor het uploaden eerst de fotocode.