Te veel elektrisch afval komt bij vuilnis

Dat meldt Stichting OPEN, die namens producenten verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten. Het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon in 2023 is ten opzichte van een jaar daarvoor met slechts 100 gram gestegen naar 5,6 kilo. De drie best presterende gemeenten zamelden gemiddeld 11,5 kilo aan lampen, vapes, elektrisch speelgoed en andere e-waste per inwoner in. De drie gemeenten die onderaan de lijst van de stichting bungelen, haalden slechts 1,46 kg elektrisch afval op per inwoner.