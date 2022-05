Te jonge puppy’s te koop op Marktplaats

House of Animals deed in 2021 onderzoek naar puppyverkopers op de advertentiewebsite. Toen bleek zeker de helft van de advertenties op Marktplaats in zekere mate verdacht. Bijna tachtig procent van de adverteerders van buitenlandse pups boden te jonge dieren te koop aan. Wettelijk is afgesproken dat pups naar een nieuwe eigenaar mogen vanaf 7 weken oud.