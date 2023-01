Tata Steel minder belangrijk voor werkgelegenheid dan vroeger

Tata Steel is nog altijd een grote werkgever, maar de betekenis van het bedrijf voor de werkgelegenheid is volgens een data-analyse nu veel kleiner dan een paar decennia terug. Het eventueel wegvallen van werkgelegenheid leidt niet tot werkloosheid. De mogelijkheden voor Tata Steel medewerkers om snel ander, gelijksoortig werk te vinden in de nabije omgeving zijn overwegend goed tot zeer goed. Dit blijkt uit een arbeidsverkenning van Intelligence Group , in opdracht van Greenpeace en Urgenda die onderzocht hoeveel banen het staalbedrijf in Velsen en IJmuiden oplevert.

Vergeleken met 1990 is het effect van het toenmalige Hoogovens op de werkgelegenheid in Noord-Holland met bijna 78 procent afgenomen, becijfert Intelligence Group. Terwijl de beroepsbevolking in andere sectoren groeide, nam het aantal werknemers van Tata flink af, van meer dan 20.000 tot minder dan 10.000. Daarmee levert Tata 0,6 procent van alle banen in de provincie. Omdat het bedrijf ook volop zaken doet met andere bedrijven in de omgeving, zoals toeleveranciers, is het totale effect op de werkgelegenheid groter. Volgens de onderzoekers is maximaal 3,5 procent van de banen in Noord-Holland gelinkt aan Tata. De onderzoekers merken op dat de kansen op een andere baan voor het gros van het personeel "goed tot zeer goed" zijn. Data over openstaande vacatures in provincie Noord-Holland laten een enorme schaarste op de arbeidsmarkt zien, wat doorstromen naar ander, passend werk goed mogelijk maakt. Hun vaardigheden zijn in trek bij andere werkgevers. Voor alle technische functies zijn de arbeidsmarktkansen zeer goed. Zelfs voor werknemers van 60 jaar en ouder zijn voor vrijwel alle functies minimaal 3 andere, gelijkwaardige banen beschikbaar.