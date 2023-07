Tata Steel: geen krimp door groenstaalplan

Technisch gezien verandert er wel veel aan het plan, maar inhoudelijk niet. Het plan wordt in fases gerealiseerd. Er komt in 2030 een DRI-oven die eerst op aardgas en later op waterstof zal worden gestookt. Dit is onveranderd. Er komt aanvankelijk één DRI. Die zal in zijn eentje de grootste groen-waterstofinstallatie worden van het hele land.