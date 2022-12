Tamme vos, de duurzaamste docent en alle overige onderwerpen

Een vos die zich door een kattenluik naar binnen wurmt omdat hij in de buurt gevoerd wordt, vossen die langs flats en over universiteitsterreinen struinen omdat ze weten dat daar wat te eten vinden valt: het komt steeds vaker voor dat deze dieren al dan niet opzettelijk gevoerd worden en tam gedrag gaan vertonen. Een vos voeren is niet wenselijk, sterker nog, Stichting Wildopvang.nl en Zoogdieren- en Vogelopvang Stichting De Toevlucht roepen iedereen op om geen vossen te voeren.