Surfen op Britse zwerfflesjes

In Nederland zit sinds 1 april statiegeld op blikjes. En al eerder was dat zo voor kleine plastic flesjes. Maar in Groot-Brittannië is dat nog niet zo. En daarom gaat Merijn Tinga, alias de Plastic Soup surfer , volgende week naar Londen om te pleiten voor statiegeld op flesjes en blikjes. En hij gaat niet met de trein of boot. Nee, hij surft naar de Britse hoofdstad, met een board gemaakt van gerecyclede materialen, mycelium en zwerfflesjes uit de rivier de Theems. En hij vertrekt niet vanuit Nederland, maar vanuit Oslo. Omdat veel Engels plastic juist in Noorwegen aanspoelt.

Tinga probeert in 32 dagen van Oslo naar Londen te surfen. Onderweg slaapt hij op de vaste wal onder zijn zeil. Met deze reis wil hij ook in kaart brengen welk plastic afval hij onderweg tegenkomt in de Noordzee. Tijdens eerdere surfreizen rond Scandinavië zag hij veel zwerfafval uit Groot-Brittannië drijven. ‘Noorwegen en Denemarken hebben al jaren statiegeld, maar zitten dus wel opgescheept met afval uit andere landen’, aldus Tinga. De reis eindigt op 19 juli in Londen. Daar heeft Tinga een ontmoeting met de Britse minister van milieu Rebecca Pow. Hij overhandigt haar berichten van voormalige milieuministers en staatssecretarissen, die goede ervaringen hebben met het invoeren van statiegeld. Tinga: ‘Producenten zijn vaak tegen de invoering van statiegeld, maar het is een bewezen effectieve manier om zwerfvuil tegen te gaan’.

© Bron: Pixabay

Nederland

Verschillende landen in Europa hebben een statiegeldsysteem, zoals Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken. In ons land is het sinds 1 april mogelijk om blikjes in te leveren. Per blikje wordt € 0,15 statiegeld gerekend. Net als voor kleine plastic flesjes. Inleverapparaten zijn te vinden op ruim 27.000 innameplekken. Jaarlijks gaan er in Nederland ruim 2 miljard blikjes over de toonbank. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes, is het aantal plastic flessen in het zwerfafval al met meer dan 50% afgenomen. Het kabinet verwacht dat de impact van statiegeld op blik ook groot zal zijn.

© Pixabay

Plastic verdrag