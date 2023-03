Supermarkten promoten geen vlees en zuivel in Week Zonder Vlees & Zuivel

Nederlanders halen op dit moment ongeveer veertig procent van hun eiwitten uit plantaardig voedsel zoals groenten en peulvruchten. Volgens het Klimaatakkoord moet dit zestig procent worden. De supermarkten hebben zich – via branchevereniging CBL – gecommitteerd aan deze doelstelling. Hilhorst: “Vleesaanbiedingen drijven de vraag op en staan haaks op deze toezegging. En juist deze week vlees pushen is wel een heel raar signaal.”

Voor de eiwittransitie is het belangrijk dat we minder dierlijke producten eten. Naast vlees en zuivel betekent dit ook minder eieren en vis. Wakker Dier wil dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen in de eiwittransitie en actief gaan sturen op minder dierlijke en meer plantaardige producten. Hilhorst: “We zien supermarkten inzetten op vlees- en zuivelvervangers. Dat is goed maar onvoldoende, want die klimaatdoelstellingen gaan we alleen halen als ze ook echt minder vlees en zuivel verkopen.”