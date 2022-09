Supermarkt Plus voorziet zuivel van biologisch keurmerk

Plus voorziet al haar verse melk en yoghurt van een biologisch keurmerk en is daarmee de eerste supermarkt die het welzijn van melkkoeien aanzienlijk verbetert. Plus is volgens Wakker Dier daarom een voorloper. “Complimenten! Een zeer wenselijke welzijnsverbetering voor de koeien. Plus geeft alle andere supermarkten het nakijken,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.