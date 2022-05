Superbroeikasgassen, rare zwartkop en alle overige onderwerpen

F-gassen zijn zogeheten ‘koudemiddelen’, die worden gebruikt in airco’s en ook in warmtepompen. De stoffen met namen als HFK, PFK of SF6 zijn ruim honderd tot zelfs meer dan 22 duizend keer zo sterke broeikasgassen als CO2. Geen wonder dus dat de Europese Unie er vanaf wil. Maar dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk. “De fluor-chemie is een miljardenbusiness, dus de bedrijven die daar de dienst uitmaken zitten niet te wachten op simpele alternatieven”, zegt René van Gerwen, van het kennisnetwerk voor koudetechniek, KNVvK.

Merels, tjiftjaffen en veldleeuweriken. De vogelzang is flink op gang gekomen. Terwijl de in Nederland overwinterende vogels al maanden te horen zijn arriveren ook steeds meer trekvogels. En dat is ook te horen. Fitissen, zwaluwen, en zwartkoppen zingen alsof hun leven ervan af hangt. Het is ook de toptijd voor natuurgeluiden expert Henk Meeuwsen. In Vroege Vogels laat hij enkele bijzondere geluiden horen van twee zangvogels. Een zwartkop en een grasmus, die totaal niet klinken als een zwartkop of grasmus. Wat is er aan de hand?

In de buurt van Heeswijk-Dinther, op een particulier natuurterrein van twee hectare, kunnen vleermuizen straks terecht in wat voor hen een vijf sterrenhotel is. Mignon van den Wittenboer heeft zelf een winterverblijf gemetseld en zo optimaal mogelijk ingericht voor deze zoogdieren. Samen met een paar vrijwilligers die mochten helpen onder één voorwaarde: dat ze niet konden metselen. Want dan zou het verblijf te strak en te netjes zijn geworden, en vleermuizen houden juist van richeltjes, hoeken en oneffenheden. Daar kunnen ze vanaf komende winter aan gaan hangen.

Mignon van den Wittenboer in haar zelfgemetselde winterverblijf voor vleermuizen © Henny Radstaak

De makkelijkste vogelzanggids

De net uitgekomen Virtuoze vogelzanggids van Nico de Haan is een uitkomst voor mensen die niks van vogels weten. Leefgebied en seizoen helpen je al aardig op weg, maar met de typering van de zang en met qr codes die je kan afluisteren wordt het helemaal makkelijk. De illustraties van Elwin van der Kolk maken het compleet. Lees meer over deze gids!

