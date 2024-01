Succesvolle verjonging van jeneverbes in het Springendal

De jeneverbes is één van de weinige coniferen die in dit deel van Europa van nature voorkomt. Je hebt zowel mannelijke als vrouwelijke planten. Het duurt twee tot drie jaar voor bessen rijp zijn. “Dat maakt de jeneverbes tot een soort die zich niet in een hoog tempo voortplant”, legt Henk-Jan van der Veen uit.

Voor die voortplanting is het belangrijk dat er genoeg exemplaren in de buurt staan en dat ze vrij staan. Met name tijdens de bloei moet de wind vrij spel kunnen hebben. Jeneverbes verspreidt namelijk tijdens de bloei wolken van stuifmeel. Maar dat is slechts één van de factoren die meespeelt. Verder weten we nog heel weinig van de jeneverbes. “Het lijkt erop dat de plant goed gedijt als er af een toe wat dynamiek in het landschap is, maar ook dat er weer tijden zijn dat er niks gebeurt”, zegt Van der Veen.