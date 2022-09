Succesvolle Egeltelling, maar de egel heeft nog hulp nodig

“Doordat mensen elk jaar hun waarnemingen doorgeven krijgen we steeds meer inzicht in de verspreiding van de egel in Nederland,” vertelt Elze Polman van de Zoogdiervereniging. “Helaas blijkt uit de tellingen van het Netwerk Ecologische Monitoring dat er nu een stuk minder egels zijn dan in de jaren ‘90. Nu we dit weten kunnen we maatregelen nemen om het voor de egels een beetje beter te maken. Nederlanders kunnen daar zeker een handje in helpen, door bijvoorbeeld tuinen egelvriendelijk te maken.”

Met de droge zomers van de afgelopen jaren is het fijn als je een schaaltje water en eventueel kattenbrokjes in je tuin zet. Kies niet voor melk, want dat is niet goed voor de egel of andere dieren. Als je een egelhuisje zelf maakt of koopt kan de egel daar schuilen en misschien zelfs jongen in krijgen. Voor wie het leuk vindt om het hele jaar door egels en andere dieren in jouw tuin door te geven kan meedoen met de Jaarrond Tuintelling.