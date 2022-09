Succesvolle bescherming van de tapuit in de Noordduinen

De tapuit is de vogel van het duinlandschap, maar het gaat heel slecht met deze soort. Eind jaren zeventig waren er in Nederland nog tweeduizend broedparen, nu zijn dat er nog maar een paar honderd. Een belangrijk deel van de Nederlandse populatie broedt in de Noordduinen. Hier is de populatie stabiel, maar dat betekent niet dat de tapuit het hier gemakkelijk heeft. Daarom doen Landschap Noord-Holland ent Sovon er heir alles aan om de populatie te beschermen en in de gaten te houden.