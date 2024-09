Succes(sie) van de Marker Wadden

Daan Vreugdenhil beleefde zijn eerste dag als boswachter op de Marker Wadden toen het Vroege Vogels-team er in 2019 was. Nu leidt hij ons rond om te laten zien wat er allemaal is veranderd sinds die tijd. Toen wij er in 2019 waren, werd er nog volop gewerkt: nu is het min of meer ‘klaar’, er is een haven, er zijn vakantiehuisjes en een onderzoeksstation. En de natuur heeft zich flink ontwikkeld!