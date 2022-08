Subsidievrij windpark Hollandse Kust Zuid heeft eerste afnemer stroom Nieuws • 18-03-2021 • leestijd 1 minuten • bewaren

© Rob Buiter

De Zweedse energieleverancier Vattenfall heeft de eerste afnemer gevonden voor stroom uit zijn megawindpark Hollandse Kust Zuid. Het Franse chemiebedrijf Air Liquide heeft een langjarig contract afgesloten, voor 15 jaar.





Stroom nodig voor fabrieken

Air Liquide, dat onder meer zuurstof- en stikstoffabrieken in Nederland heeft, zal vanaf 2023 stroom afnemen. Dan wordt Hollandse Kust Zuid in gebruik genomen. De Franse energieonderneming zal de stroom gaan gebruiken voor de fabrieken in Nederland. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.



Air Liquide is ook al op andere vlakken van hernieuwbare energie actief in Nederland. Zo startte het in de zomer van 2020 een samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam voor vrachtvervoer op waterstof.