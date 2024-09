Subsidies voor wolfwerende rasters onbenut! Wat houdt boeren tegen?

Veehouders die in aanmerking komen voor subsidie om hun dieren te beschermen tegen wolven, maken hier nog weinig gebruik van. Tot nu toe is slechts de helft van het beschikbare budget voor de subsidieregeling uitgekeerd. Hoewel er meer dan 5 miljoen euro aan subsidie is verstrekt, is er nog eens het dubbele beschikbaar. In acht provincies kunnen boeren met financiële hulp een wolfwerend raster aanschaffen, maar de belangstelling verschilt sterk per provincie. In Utrecht en Noord-Brabant is bijvoorbeeld minder dan een kwart van het budget benut.