Subsidies voor vlees- en zuivelreclame met miljoenen verhoogd

In totaal wijzen Europese Lidstaten 143 miljoen euro toe aan de promotie van voedsel. Iets meer dan de helft van dat geld, in totaal 75 miljoen euro, gaat uit naar campagnes met dierlijke producten. 46 miljoen daarvan wordt geïnvesteerd in vlees en zuivel reclames en de overige 29 miljoen naar de promotie van vlees. Dat is het dubbele van 2022.