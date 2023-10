Stuwwallen als eilanden tussen akkers in Groningen

In de omgeving van Winschoten in de regio Oldambt vind je ‘hoogtes’ in het landschap: de Groningse stuwwallen. Ontstaan in de ijstijden doordat het ijs het land omhoog drukte en nu vind je hier kleine bossen, plassen en natte graslanden.

De Groningse stuwwallen zullen niet meteen opvallen als heuvels in het landschap. Het hoogste verloop is slechts 5 meter. Maar door het keileem in de ondergrond zie je toch verschil. Dat is hierheen gekomen door voortstuwende gletsjers in de ijstijd.