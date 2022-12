Studie: loodvergiftiging door Britse privévliegtuigjes onderschat

Een hoge concentratie lood in het bloed kan ertoe leiden dat volwassenen eerder overlijden. Bij kinderen kan die tot het gevolg hebben dat zij zich cognitief minder goed kunnen ontwikkelen. Maar ook lage concentraties lood in het bloed zijn giftig.

Eerder werd in een Amerikaanse studie aangetoond dat kinderen die in een straal van 4 kilometer van een vliegveld wonen, verhoogde niveaus van het giftige metaal in hun bloed hebben. In het onderzoek van de Universiteit van Kent werd dezelfde straal gebruikt voor luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. Binnen die straal stonden verspreid over het land ruim 370.000 huizen, waarvan de bewoners dus risico liepen op loodvergiftiging.