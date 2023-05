Studie: klimaatdoel halen scheelt 1,5 miljard mensen extreme hitte

Bevolkingstoename

Voor sommige delen van de wereld waar het nu zeer koud is, geldt overigens het omgekeerde: die kunnen juist beter bewoonbaar worden met hogere temperaturen. Het punt is alleen dat daar niet de grootste bevolkingstoename wordt verwacht. Die groei is juist het sterkst op plekken die een hoog risico op extreme hitte lopen, zoals India en Nigeria, leggen de onderzoekers uit in Nature Sustainability.

Existentieel risico

In het onderzoek wordt becijferd dat bij een temperatuurstijging van 2,7 graden zo'n 2 miljard mensen worden blootgesteld aan riskant hoge temperaturen. Dat is aan het eind van de eeuw ruim een vijfde van de wereldbevolking, die dan volgens projecties uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan. Blijft de gemiddelde temperatuurstijging beperkt tot 1,5 graad, dan zal grofweg 5 procent van de wereldbewoners extreme hitte te verduren hebben. Dat zijn ongeveer 450 miljoen mensen. Als de opwarming van de aarde juist volledig ontspoort en met meer dan 4 graden toeneemt, kan wel de helft van de wereldbevolking oververhit raken. Dat is een "existentieel risico".

Klimaatakkoord van Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is afgesproken dat landen zich zullen inspannen om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad. Sinds de mensheid massaal CO2 en andere gassen die warmte in de atmosfeer vasthouden is gaan uitstoten, is de wereld gemiddeld al 1,2 graad opgewarmd. Volgens de onderzoekers leven met de temperaturen van nu ongeveer 60 miljoen mensen in extreme hitte.