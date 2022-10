Struikroven zonder geweld

Volgens Britt Louter, organisator van een struikroofactie in Utrecht, is dit hard nodig. "Er is veel aandacht voor circulair bouwen, maar nog weinig voor het hergebruik van groen. Jaarlijks verdwijnen er voetbalvelden aan groen dat niet hergebruikt wordt. Zonde, want het gaat vaak om volwassen planten, waar ook allerlei insecten in leven. Wij vinden eigenlijk dat struikroven een standaard procedure in elk bouwproject moet worden."

Wil je ook struikroven? Zorg dan dat je van elke plant die je meeneemt zo veel mogelijk van de kluit meeneemt. Zo heeft je geroofde plant de grootste overlevingskans. Neem daarvoor goed gereedschap mee, vooral bij bomen is vaak grof geschut nodig. Zorg in ieder geval voor een goede schep en iets waarmee je je wortels kunt afzagen of doorknippen. Wil je meedoen met een struikroofactie? Kijk dan even op deze site of er binnenkort een actie bij jou in de buurt is.