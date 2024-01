Stroomnetten in Den Haag, Groningen en Overijssel vol

Het elektriciteitsnet in Nederland staat onder druk, omdat bedrijven en consumenten steeds sneller extra capaciteit vragen, bijvoorbeeld omdat ze van het aardgas af gaan of elektrisch gaan rijden. Netbeheerders kunnen het net niet zo snel uitbreiden als de vraag toeneemt.

Een groot deel van het elektriciteitsnet in de provincie Groningen en Overijssel gaat op slot, melden netbeheerders TenneT en Enexis. Eerder maakte Stedin al bekend dat het stroomnet in Den Haag vol is.

Het gebrek aan stroom heeft vooral gevolgen voor bedrijven. Die kunnen niet het vermogen krijgen dat zij nodig hebben. "We werken met man en macht aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet", zegt TenneT-directeur Marc de Zwaan: "We realiseren ons dat dit een heel vervelende situatie is."

Flexibel elektriciteitsgebruik

TenneT en Enexis gaan ondernemers vragen of ze tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun elektriciteitsgebruik en het verbruik op drukke tijden of dagen kunnen verminderen. De problemen zullen volgens de netbeheerders voorlopig nog even blijven bestaan. Uitbreiding van het net zal naar verwachting pas in 2029 extra capaciteit opleveren.

"Ons stroomnet is een van de betrouwbaarste ter wereld. Maar het is niet voorbereid op de snelle ontwikkelingen en de sterk gestegen vraag", zegt Enexis-directeur Daphne Verreth. "Dat veroorzaakt knelpunten op het net, en het kost tijd om die op te lossen."

Versnellen

De problemen op het elektriciteitsnet in Nederland zijn een van de grote economische knelpunten van dit moment. "Deze problemen verspreiden zich als een olievlek", stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens de ondernemersorganisaties worden bedrijven steeds vaker gehinderd met onder meer uitbreiden, elektrificeren en nieuwbouw. "Dit vraagt maximale inventiviteit van netbeheerders en ondernemers om de problemen op te lossen met onder andere het versnellen van investeringsprojecten in het net en snellere vergunningen. Ook moet het nu heel snel eenvoudiger worden om bijvoorbeeld onderling stroom uit te wisselen op bedrijventerreinen om het net te ontlasten", reageren VNO-NCW en MKB-Nederland.

Stroomtekort in Den Haag

Netbeheerder Stedin maakt bekend dat Den Haag kampt met een stroomtekort. Bedrijven die veel stroom verbruiken krijgen de komende tien jaar waarschijnlijk geen nieuwe aansluiting op het stroomnet meer. De maatregel geldt voor een deel van het centrum van Den Haag, Duindorp en Scheveningen. De stroomtekorten komen onverwacht, zegt Arjen Kapteijns, wethouder Energietransitie. "We zagen natuurlijk dat dit in heel Nederland speelt, maar tot dusver wisten we de dans te ontspringen. Voor ons is dit een teleurstelling."

Het stroomtekort is vooral een probleem voor grote bedrijven, stelt Kapteijns. "Het grootste deel van de stad heeft er geen last van. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, merken er evenmin iets van."

De uitbreiding van het Haagse stroomnet zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2033 zijn afgerond. Aanvragers voor nieuwe grote aansluitingen komen op een wachtlijst te staan. Daartoe behoren onder meer bedrijven die laadpalen voor auto's willen laten plaatsen, zegt Kapteijn: "Dit maakt de energietransitie er niet makkelijker op." De gemeente Den Haag wil daarom zo snel mogelijk met Stedin om de tafel gaan zitten om te kijken welke projecten wel mogelijk zijn, zegt Kapteijns. "Toekomstige aanvragen van woningbouwbedrijven komen nu op een wachtlijst. We gaan er alles aan doen om dit soort projecten wel mogelijk te maken."

Het stroomtekort betekent volgens Kapteijns dat in Den Haag nu 'code oranje' van kracht is. Bij 'code rood' zou de aanleg van nieuwe aansluitingen helemaal moeten worden stopgezet. Die kans is buitengewoon klein, zegt de wethouder: "In deze tijd is niets ondenkbaar, maar door deze maatregelen nu te nemen, zorgen we ervoor dat het niet zover komt. Dit is ter voorkoming van erger."