Stroomnet Zeeland vol, verbruikers in Noordoostpolder op wachtlijst

Dat het net steeds voller raakt is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Die verduurzamingsinitiatieven gaan soms sneller dan dat netbeheerders hun netten kunnen uitbreiden. TenneT heeft ook al aangekondigd komende jaren miljarden te investeren in structurele netuitbreiding.

De netbeheerder laat weten in Zeeland en de Noordoostpolder daarbij zogeheten congestieonderzoeken te gaan doen. Die studies zijn bedoeld om te kijken of er voor de korte termijn extra ruimte te creëren is op het net. Volgens TenneT zouden bedrijven het net op drukke momenten kunnen ontlasten door zogenoemd spitsmijden. Dat betekent dat ze flexibeler worden in hun energieverbruik door op tijden dat het rustiger is op het net meer stroom af te nemen en als het druk is juist minder.