Strengere fokregels voor kortsnuitige honden

Het fokken van honden met een extreem korte snuit in combinatie met een hond met een langere snuit is per direct verboden. Minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft de fokregels flink aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat honden verantwoorder worden gefokt. Er mag vanaf nu alleen nog gefokt worden met kortsnuitige honden als ze aan strenge criteria voldoen.