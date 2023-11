Strengere eisen zorgen voor schonere brandstof naar Afrika

De inspectie houdt sinds de invoering in de gaten of Nederlandse oliebedrijven en handelaren zich aan de regels houden, zegt onderzoekster Marietta Harjono van de ILT. "We zien dat de maatregel grote impact heeft. De gehaltes zwavel, benzeen en mangaan zijn stevig afgenomen." Als een bedrijf de regels overtreedt kan de ILT bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen. Bij ernstige overtredingen informeert de inspectie het Openbaar Ministerie (OM).

In augustus vorig jaar kwam de ILT met de strengere eisen. Zo mogen brandstoffen maximaal 0,005 procent zwavel bevatten. In benzine mag maximaal 1 procent benzeen zitten. Dit moet voorkomen dat de Nederlandse export grote schade met zich meebrengt aan de volksgezondheid en het milieu in andere delen van de wereld. Vijf jaar geleden zag de inspectie namelijk dat brandstof met hoge gehaltes schadelijke stoffen werd geëxporteerd.

Minder benzine

Nederland heeft het afgelopen half jaar deels door de strengere eisen veel minder benzine uitgevoerd naar West-Afrikaanse landen, meldt de ILT. Ook de export vanuit België nam af, maar minder hard dan vanuit Nederland. "Dit wijst erop dat productie van de benzine in Nederland voor de West-Afrikaanse markt is verplaatst naar België", zegt Harjono. Ze wijst daarbij op een recente aankondiging van België om soortgelijke maatregelen in te voeren als Nederland. "Dat is goed nieuws. Dit zal bijdragen aan een internationaal gelijk speelveld." Mogelijk gaan de Belgische maatregelen volgend jaar februari in.

Twee tankopslagbedrijven die actief zijn in Amsterdam hadden eerder een kort geding aangespannen tegen de strengere eisen. Zij stelden dat de regels ineffectief waren en vonden dat ze een nadeel hadden, omdat voor bedrijven in andere landen niet dezelfde regels gelden. De rechtbank in Den Haag ging daar niet in mee en bepaalde in januari dat de ILT zijn eisen niet hoefde aan te passen.

De ILT zegt in te grijpen als Nederlandse bedrijven proberen de strengere eisen te omzeilen via een ander land. De inspectie kan in dit soort gevallen ook de toezichthouder in dat land informeren.

Bron: ANP