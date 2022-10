Strenge naleving op fokverbod voor de vouwoorkat

© Kriss Chen via Pixabay

De NVWA gaat per direct strenger controleren op het fokverbod voor de Scottish fold en kruisingen daarvan. Na een handhavingsverzoek van Dier&Recht werd laatst de eerste officiële waarschuwing uitgedeeld aan een kattenfokker.

Scottish folds of vouwoorkatten zijn katten met naar voren gevouwen oren. Ze zijn erg populair vanwege hun opvallende uiterlijk. Maar veel mensen weten niet dat die gevouwen oren ontstaan door een erfelijke groeistoornis van het kraakbeen; osteochondrodysplasie. Deze aandoening beperkt zich niet tot de oren, maar verzwakt het kraakbeen in het hele lichaam van de kat. Dit kan leiden tot misvormde poten en pijnlijke gewrichtsontstekingen. Het fokken van deze katten is dan ook verboden.