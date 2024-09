Storm Boris mogelijk heviger door klimaatverandering

De extreme neerslag die tot de ernstigste overstromingen in jaren leidt in Midden- en Oost-Europa, is volgens een collectief van klimaatwetenschappers vermoedelijk verergerd door klimaatverandering. Onderzoekers die samenwerken in het initiatief ClimaMeter, schrijven in een eerste analyse dat nu tot zo'n 20 procent meer regen is gevallen dan tijdens enigszins vergelijkbare episodes in de tweede helft van de vorige eeuw.