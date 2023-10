Stoeiende damherten, smullende torenvalk en spelende hermelijnen | Zelf Geschoten

Stoeiende damherten, smullende torenvalk en spelende hermelijnen. Deze filmpjes en meer zie je deze week in Vroege Vogels TV over Wolfheze. En de winnende video is de grote groene sabelsprinkhaan van Stephan Jourdan! Deze grote groene sabelsprinkhaan is druk met het veiligstellen van nageslacht. Met haar legboor verstopt dit vrouwtje de eitjes in de schors.