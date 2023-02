Stikstofuitstoot veehouders lager dan nieuw mestplafond Brussel

Het stikstofbeleid waarmee boeren te maken hebben is breder dan dit plafond alleen. De recente boerenprotesten in Nederland zijn onder meer gericht op de stikstofregels rond beschermde Natura 2000-gebieden en de manier waarop omgegaan wordt met boeren die vanwege de ligging van hun bedrijf te veel stikstof uitstoten.

De daling van de stikstofuitstoot via mest is volgens het CBS onder meer te danken aan een afname van het aantal dieren. Ook speelt mee dat er in het gras dat bijvoorbeeld koeien eten vorig jaar relatief minder stikstof zat, legt Pierik uit. "En als ze minder stikstof binnenkrijgen gaat er ook minder stikstof uit." Deze afname heeft te maken met de weersomstandigheden waardoor het gras van andere kwaliteit was.