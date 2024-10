Stikstofrechtszaak Greenpeace gaat 12 november van start

“We hebben tal van rapporten laten opstellen over de stand van zaken in onze natuur en elk rapport wijst uit dat het slecht gaat met onze natuur. Hoofdverantwoordelijk voor deze problematiek is de uitstoot van stikstof”, aldus Marieke Vellekoop, directeur van Greenpeace. ”We hebben tal van keren bij de overheid aan tafel gezeten om met ze te praten over een plan van aanpak om de stikstofuitstoot in ons land te reduceren. Maar dat heeft niks opgeleverd. Er was een plan maar dat is weer van tafel en er is dus geen enkele vooruitgang te zien. En dat terwijl de overheid zelf in een wet heeft vastgelegd dat 40 procent van de beschermde natuur eind 2025 niet meer door stikstof overbelast mag zijn. Dat doel ligt nu buiten bereik, blijkt onder meer uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving.”