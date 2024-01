Stikstofoverschot landbouw schommelt de laatste jaren

De landbouw had in 2022 te maken met een hoger aandeel stikstof dat niet werd omgezet in landbouwproducten. Dat zogeheten stikstofoverschot lag daarmee 6,5 procent hoger dan een jaar eerder, ziet statistiekbureau CBS. De oorzaak was met name de droge zomer. In de stikstofcijfers van de laatste jaren is vooral een schommeling te zien.