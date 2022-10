Stikstofcrisis: uitkopen van boeren meest effectief, maar ook het duurst

De effectiefste manier om de stikstofuitstoot in de melkveesector terug te dringen, is door de boeren uit te kopen, hun vergunningen in te nemen en restricties op te leggen voor het gebruik van de grond voor andere landbouwdoeleinden. Maar dit is ook veruit de duurste oplossing, blijkt uit onderzoek van het agrarisch adviesbureau CLM. Dit onderzoek is in opdracht van ABN Amro uitgevoerd, schrijft NRC.