Stikstof verstoort relaties tussen schimmels en planten

De regen van de afgelopen tijd luidde de herfst in, en dat betekent paddenstoelen! Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels, en deze kunnen grofweg in drie verschillende groepen opgedeeld worden: de afbrekers, de parasieten en degene die relaties aangaan met planten. Een overmaat aan stikstof benadeeld de relatievormende soorten, terwijl de afbrekers en parasieten hier juist van profiteren. We gaan in gesprek met Aldert Gutter van de Nederlandse Mycologische Vereniging.