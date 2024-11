Stikstof maakt veldkrekel minder vruchtbaar

De veldkrekel is een planteneter die leeft in open gras- en heidegebieden. Het grote insect wordt de laatste decennia steeds zeldzamer in Nederland. Nieuw onderzoek dat maandag gepubliceerd wordt in Functional Ecology laat zien hoe een onbalans in het voedsel, veroorzaakt door stikstof, negatieve gevolgen heeft voor de veldkrekel.

“Idealiter heeft het voedsel van de veldkrekel een verhouding van één deel fosfor op twintig delen stikstof,” legt hoofdonderzoeker Joost Vogels van Stichting Bargerveen uit. “Door stikstofdepositie zien we echter dat deze verhouding in veel gebieden is veranderd naar één op vijfenveertig. Hierdoor raken veldkrekels verzadigd met stikstof, terwijl ze te weinig fosfor binnenkrijgen.” In een experiment werden veldkrekels gevoerd met voedsel met verschillende stikstof-fosforverhoudingen. Daaruit blijkt dat de dieren die ongebalanceerd voedsel krijgen minder goed groeien en zich slechter voortplanten.

Veldkrekel vrouwtje © Frans Bouma

Maatregelen averechts effect

Om de verzurende en vermestende effecten van stikstof tegen te gaan, zien sommige natuurbeheerders zich genoodzaakt om te plaggen en bekalken. Dit blijkt echter averechts te werken voor de veldkrekel. “Plaggen verwijdert niet alleen stikstof, maar ook de fosfor. In ons onderzoek zagen we bovendien dat bekalken de opname van mangaan, een andere essentiële voedingsstof, belemmert. We zien dat bij een tekort aan mangaan kannibalisme vaker voorkomt. We vermoeden dat veldkrekels dit doen om zo toch voldoende van dit element binnen te krijgen.”

“De enige duurzame oplossing voor het beschermen van de Nederlandse biodiversiteit ligt in het verminderen van stikstof bij de bron”, concludeert Vogels. Bijna de helft van de stikstofdepositie in Nederland is afkomstig van de landbouw.