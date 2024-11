Steun voor Brabants plan om ongebruikte stikstofruimte af te pakken

Drie coalitiepartijen (PvdA, SP en D66) willen niet dat er barrières komen waardoor mensen moeilijker terechtkunnen in de natuur. "De natuur is van iedereen en voor iedereen", aldus D66 dat geen ban op brandstofauto's wil bij natuurgebieden. PVV'er Alexander van Hattem sprak van "totale waanzin" en "een Tesla-reservaat". "Dit was een theoretische mogelijkheid die we wilden onderzoeken. Maar dat hoeft niet meer, dat is wel duidelijk", reageerde Dirken.