Sterkte toename van stikstof in bodem Nederlandse bossen

In 1990 is in 150 bossen op zandgronden de samenstelling van de bodem onderzocht. Die studie hebben WUR-wetenschappers vorig jaar herhaald op 127 locaties. De resultaten daarvan zijn donderdag gepubliceerd in Vakblad Natuur Bos Landschap.

In de bodem van de Nederlandse bossen is de hoeveelheid stikstof de afgelopen drie decennia jaarlijks met zo'n 40 kilo per hectare toegenomen. Het gaat om veel stikstof en het is meer dan het gemiddelde in Nederland, stellen de onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR). Al valt de verzuring van de bodem min of meer mee.

De hoeveelheid stikstof in de bodem van de bossen is in 33 jaar met ruim 1300 kilo per hectare toegenomen, schrijven de wetenschappers. Stikstofhoogleraar Wim de Vries spreekt van "een enorm grote hoeveelheid stikstof". Volgens hem krijgen bossen "al decennialang een fastfooddieet".

Stikstof heeft in de bodem twee effecten, namelijk vermesting - een toename van de voedingsstoffen die voor veel organismen ongunstig is. En verzuring van de bodem - waardoor kwetsbare vegetatie vergaat. De stikstof in de bossen leidde vooral tot dat eerste. "De verzuring valt nog enigszins mee", zegt De Vries. "Dat komt omdat relatief weinig stikstof uitspoelt en alleen dan werkt stikstof verzurend. Omdat bossen naast veel stikstof ook veel basische stoffen vangen zoals calcium, magnesium en kalium, is de verzuring ook beperkt."

Stikstofneerslag in bossen

De Vries wijst erop dat wordt aangenomen dat in het bos jaarlijks 5 kilo stikstof wordt opgeslagen in het hout en eenzelfde hoeveelheid uitspoelt naar het grondwater. De jaarlijkse stikstofneerslag in de bossen zou daarmee zelfs uitkomen op 50 kilo per hectare.

Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor Nederland dat de modellen berekenen. Dat komt volgens de hoogleraar doordat bossen 50 procent meer stikstof vangen dan open landschappen. "Ze zeggen wel eens: hoge bomen vangen veel wind. In dit geval betekent dit dat ze ook veel gassen en stofdeeltjes vangen waardoor de zogenoemde droge depositie (neerslag, red.) op bossen veel hoger is dan op open landschappen", legt de wetenschapper uit.

Stikstof uit de landbouw en transportsector

Naast de aanwezigheid van stikstof is de bodem destijds en nu ook weer onderzocht op onder meer koolstof, fosfor, calcium, kalium en magnesium. Maar met name de toename van stikstof "sprong in het oog", zegt De Vries. Volgens hem is de stikstof voornamelijk afkomstig uit de landbouw, het buitenland en de transportsector.