Sterkere achteruitgang algemene insecten dan zeldzame

Uit nieuwe analyses gebaseerd op voorgaande onderzoeken blijkt dat talrijke soorten sneller achteruitgaan dan zeldzame soorten. De afname van insecten heeft zeer negatieve gevolgen voor de natuur. In het onderzoek werden 923 populaties landinsecten onderzocht op een termijn van negen tot 64 jaar. De globale trend duidt op een jaarlijkse afname van 1,5% en bij de talrijkste soorten zelfs 8%.

Er zijn ook insecten soorten die toenemen, alleen komen deze toenames niet tot hetzelfde aantallen van die algemene soorten ooit hadden. In de weinige gevallen dat het wel gebeurt, gaat dit vaak om schadelijke exoten. Bijvoorbeeld het Aziatische lieveheersbeestje in Europa en Zuid-Afrika. Terwijl het ooit algemene tweestippelig lieveheersbeestje sterk is afgenomen.