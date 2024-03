Stemming over de Europese Natuurherstelwet uitgesteld

Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten verkeren in slechte staat of zijn niet beschermd. "We moeten grootschalig natuur gaan herstellen. Ook buiten beschermde gebieden is dit belangrijk. Anders blijft de natuur te zwak om te overleven," aldus de coalitie van Nederlandse natuurorganisaties. "Denk aan het weghalen van dammen in rivieren, het verbinden van natuurgebieden, de aanleg van oesterriffen of het omhoog brengen van het waterpeil in veenweidegebieden. Verbeteren is niet alleen goed voor de natuur zelf maar ook voor onszelf."