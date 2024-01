Stem op Vroege Vogels voor Gouden RadioRing

De RadioRing is de enige grote publieksprijs voor landelijke radio. Sinds 2006 hebben vooral programma's en makers van muziekzenders de prijzen gewonnen. In die sectoren wordt massaal opgeroepen. De kans op een hoofdprijs is voor 'serieuze' zenders niet heel groot, maar het is belangrijk dat ook programma's zoals Vroege Vogels in zo'n verkiezing een rol spelen.