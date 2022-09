Steltkluut met jongen | Zelf Geschoten

Een steltkluut op pad met jongen. Het is goed opletten met die nieuwsgierige kleintjes, die de wereld nog maar net aan het ontdekken zijn. Video van Rudi Baetslé.

Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken en broeden. In Nederland begint de vogel pas eind mei met broeden, en legt daarbij drie tot vijf eieren. Die komen na 22 tot 25 dagen uit. Vrijwel direct kunnen de jongen lopen en voor zichzelf zorgen en als ze na 28 dagen kunnen vliegen, zijn ze ook direct zelfstandig.