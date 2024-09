Steenuil met peuk in de snavel

Op verschillende manieren zijn sigarettenpeuken schadelijk voor de natuur. Ze bestaan voornamelijk uit acrylacetaat, een kunststof die zeer langzaam afbreekt. Hoewel de peuk na 10 tot 15 jaar lijkt te verdwijnen, is hij in werkelijkheid afgebroken tot microplastics die nog jarenlang in het milieu blijven, vaak in de magen van vissen. Daarnaast bevatten de filters giftige stoffen die de omgeving verontreinigen. En vergeet niet het gevaar van bosbranden; een peuk kan nog lang na smeulen en zo een brand veroorzaken.