Steenuil hoest braakbal op | Zelf Geschoten

De steenuil slikt in één keer zijn prooi door. Daardoor zitten in de braakballen van uilen opvallend veel onverteerbare stukjes als botten en veren. Gefilmd door Marc Gorrens.

Nageltjes van muizen, botjes van kleine vogels of de haren van een rat: je zou het allemaal kunnen vinden in een braakbal. Vogels die prooien met onverteerbare onderdelen eten, zoals roofvogels, uilen, maar ook meeuwen en ijsvogels, kunnen zo'n braakbal uitspugen. De bal is een brok van materiaal dat de vogel niet heeft kunnen verteren. Een braakbal verschilt per vogelsoort van vorm en inhoud.