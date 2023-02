Steeds minder zee-ijs in januari op Antarctica

Nog nooit was er zo weinig zee-ijs in het zuidpoolgebied in januari. Er lag ruim 31 procent minder zee-ijs op Antarctica dan gemiddeld voor die maand en daarmee is het laatste record van januari 2017 verbroken, meldt de Europese dienst Copernicus. De organisatie stelde dit vast met behulp van satellietgegevens. IJs komt zowel op land als in zee voor. Zo vind je landijs in gletsjers, in de bergen en in ijskappen. Zeeijs daarentegen ligt op water, rond de Noordpool en Antarctica.