Steeds meer stikstof uit rioolwater verwijderd Nieuws • 04-02-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

De rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen. Dat blijkt maandag uit door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers.

In 2006 is voor het eerst een zogeheten zuiveringsrendement, het percentage van de inkomende vuilvracht dat tijdens het zuiveringsproces verwijderd is uit het afvalwater, bereikt van boven de 75 procent. Dit komt door nieuwe, grotere zuiveringsinstallaties en verbeterde zuiveringsprocessen. Bij de verbeteringen heeft Europese regelgeving om het oppervlaktewater te beschermen een belangrijke rol gespeeld.

Te veel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater kan het 'waterleven' sterk verstoren. Planten en dieren die in het water leven, kunnen daar last van hebben.