Steeds meer mensen leveren ivoren en slangenleren spullen in

De organisatie ziet in de toename van het aantal ingeleverde spullen vooral het effect van strengere Europese wetgeving in de handel in voorwerpen van olifantenivoor, die begin 2022 is ingevoerd. Volgens een woordvoerster van RVO worden mensen zich meer bewust van de herkomst van deze spullen en voelen ze zich er niet meer prettig bij om die te bezitten.

Vorig jaar waren de meeste ingeleverde voorwerpen gemaakt van ivoor, maar inmiddels worden ook steeds meer tasjes van slangen- of varanenleer of opgezette dieren in de inleverbak gegooid. Soms hebben mensen deze spullen al jaren in huis of ze krijgen het via een erfenis, zo laten ze in briefjes weten die ze af en toe bij de spullen in de bak gooien.