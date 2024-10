Steeds meer koereigers in Nederland

Koereigers veroveren Nederland in rap tempo. De vogels komen oorspronkelijk voor in Afrika en Azië, maar onder invloed van klimaatverandering en een toename van graslanden in de landbouw zijn ze de afgelopen decennia steeds verder naar het noorden verschoven. In Nederland is de soort de afgelopen jaren opgeklommen van dwaalgast tot "blijvertje", signaleert Sovon Vogelonderzoek. Het kenniscentrum verwacht zelfs een "grote aantalsexplosie".

In 2021 en 2022 broedden drie paren voor het eerst succesvol in Nederland. Dit jaar is het aantal broedparen al toegenomen tot ongeveer dertig, verdeeld over zes kolonies. De kleine reigers zijn onder meer waargenomen in Zeeuws-Vlaanderen, de Biesbosch en Flevoland. Los van deze broedende exemplaren worden vooral in de nazomer steeds grotere groepen koereigers gezien. Door hun grote mobiliteit is het volgens Sovon wel lastig om het aantal goed in te schatten.