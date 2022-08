Steeds meer koeien mogen buiten grazen Nieuws • 02-08-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Fotograaf: vrvogel1942

Steeds meer melkkoeien in Nederland mogen de wei in. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mocht in 2021 bijna 75 procent van de koeien naar buiten. In 2020 was dit 74 procent en in 2015, op het dieptepunt, nog 65 procent.

Het CBS merkt wel op dat koeien gemiddeld minder tijd in de buitenlucht krijgen. Dit komt vooral doordat ze vaker alleen overdag in de wei grazen, in plaats van dag en nacht. Deze verschuiving heeft volgens het statistiekbureau onder andere te maken met de bedrijfsgrootte. Bij grotere bedrijven is er vaak niet genoeg weiland dicht bij de boerderij om de koeien onbeperkt te laten grazen. Daarom staan ze langer op stal, waar ze gemolken worden.