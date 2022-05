Steeds meer kans op overschrijden grens opwarming aarde Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Bron Pixabay

De aarde kan in de jaren voor 2027 al minstens een jaar 1,5 graden Celsius warmer zijn dan voor het industriële tijdperk. De kans daarop is 48 procent, heeft de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een jaarlijkse klimaatupdate berekend. Dat toont aan dat de overschrijdingskans steeds meer toeneemt. In de voorgaande vijf jaar was de kans 10 procent dat een van die jaren de grens van 1,5 graden zou bereiken.

In 2015 spraken wereldleiders in het Klimaatakkoord van Parijs af dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius, en bij voorkeur tot 1,5. De temperatuur op aarde is gemiddeld al 1,1 graden warmer. Een warmere aarde zorgt voor grote problemen, benadrukt de WMO, zoals een stijgende zeespiegel, smeltende gletsjers en extremer weer.