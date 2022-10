Steeds meer dieren en planten op Marker Wadden

Met het project op Marker Wadden is veel kennis vergaard over het bouwen met slib en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels Marker Wadden bezoekt. Dit komt door het grote aanbod aan vis en insecten en de vele rust- en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten vogels.

Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leverden Marker Wadden nieuwe natuur en elk jaar ziet het gebied er weer anders uit.

Onderzoekers presenteren op 12 oktober op het KIMA-congres in Amsterdam hoe het beleid op Marker Wadden is uitgevoerd. Op dit congres komen verschillende landen kijken wat zij kunnen leren, "want het onderzoek heeft een schat van kennis opgeleverd die ook in andere Europese gebieden toepasbaar is", zegt Harbers. "Zo zie je dat Nederland-waterland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met het water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken.”